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| | Сергей Лазарев выпустит англоязычный альбом 1 апреля

Сергей Лазарев выпустит англоязычный альбом 1 апреля

Сегодня, 19:55
К своему дню рождению 1 апреля известный певец Сергей Лазарев выпускает новый альбом «В Эпицентре». Фанаты дождались англоязычного альбома певца.

Сергей Лазарев выпустит англоязычный альбом 1 апреля

На своей странице в Instagram певец Сергей Лазарев порадовал подписчиком скорого выхода своего нового англоязычного альбома. Новый альбом поклонники исполнителя смогут услышать уже 1 апреля на Itunes . Англоязычный альбом является версией русского альбома «В Эпицентре». Сергей очень доволен своей работой и обещает фанатам, что его песни зарядят их позитивом.

Новый альбом выходит в день рождения артиста и является подарком для поклонников творчества Сергея Лазарева. Также певец дал совет свои подписчикам и сказал, что его альбом не обязательно покупать в Itunes, а можно бесплатно слушать в Apple Music.
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