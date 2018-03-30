Сергей Лазарев выпустит англоязычный альбом 1 апреля

К своему дню рождению 1 апреля известный певец Сергей Лазарев выпускает новый альбом «В Эпицентре». Фанаты дождались англоязычного альбома певца.

На своей странице в Instagram певец Сергей Лазарев порадовал подписчиком скорого выхода своего нового англоязычного альбома. Новый альбом поклонники исполнителя смогут услышать уже 1 апреля на Itunes . Англоязычный альбом является версией русского альбома «В Эпицентре». Сергей очень доволен своей работой и обещает фанатам, что его песни зарядят их позитивом.Новый альбом выходит в день рождения артиста и является подарком для поклонников творчества Сергея Лазарева. Также певец дал совет свои подписчикам и сказал, что его альбом не обязательно покупать в Itunes, а можно бесплатно слушать в Apple Music.