Сергей Лазарев выпустит англоязычный альбом 1 апреля

Сергей Лазарев выпустит англоязычный альбом 1 апреляСегодня, 19:55
Новый альбом выходит в день рождения артиста и является подарком для поклонников творчества Сергея Лазарева. Также певец дал совет свои подписчикам и сказал, что его альбом не обязательно покупать в Itunes, а можно бесплатно слушать в Apple Music.
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Известный российский исполнитель Сергей Лазарев в своём блоге рассказал о том, что 2 ноября вечером он выпустит новую песню, а в декабре – новый альбом.
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о том, что осенью фанаты смогут насладиться его новым альбомом. Он отметил, что для поклонников своего творчества
Известный российский исполнитель Сергей Лазарев поделился с поклонниками радостной новостью. Уже осенью артист презентует свой новый альбом, который будет