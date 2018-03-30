Сын Алики Смеховой оказался в больнице

27 марта Алика Смехова отметила свой юбилей. Исполнительница поведала подписчикам о своём концерте и о том, что ее сын оказался в больнице.

Представительница российской эстрады Алика Смехова сообщила о последних событиях из своей жизни на странице в социальной сети. Подписчики узнали, что младший сын Алики Макар оказался в больнице перед её днём рождения, а старший Артём радует успехами в карьере музыканта.Также исполнительница написала о своём юбилейном концерте, который состоялся 27 марта. Алика Смехова отметила, что её концерт был проведён не в траурный день. В начале мероприятия все присутствующие почтили память погибших при трагедии в Кемерово.Напомним, что трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошла 25 марта. Во время масштабного пожара погибло 64 человека. В связи с данным происшествием большинство артистов отменили свои концерты, а 28 марта был национальный день траура.