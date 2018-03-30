Сын Алики Смеховой оказался в больнице

Сын Алики Смеховой оказался в больницеСегодня, 19:34
Также исполнительница написала о своём юбилейном концерте, который состоялся 27 марта. Алика Смехова отметила, что её концерт был проведён не в траурный день. В начале мероприятия все присутствующие почтили память погибших при трагедии в Кемерово.
Напомним, что трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошла 25 марта. Во время масштабного пожара погибло 64 человека. В связи с данным происшествием большинство артистов отменили свои концерты, а 28 марта был национальный день траура.
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