Несколько часов неподвижно стоят две женщины на вокзале Ростова-на-Дону

В здании железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону уже несколько часов без движения стоят две женщины. Очевидцы, сообщившие накануне об инциденте, напуганы их странным поведением.

В социальных сетях распространяется информация про двух женщин, «застывших» на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону. Многочасовое зрелище пугает очевидцев и заставляет предполагать разнообразные причины подобного поведения – ритуал, флэшмоб, пикет или террористический акт. Один ростовчан пробовал расспросить женщину, почему она стоит на вокзале, но та настоятельно рекомендовала не разговаривать с ней.Часть пользователей Сети возмущена тем, что бездействует охрана вокзала, другие спорят с ними, сообщая, что женщин нет оснований задерживать. Несмотря на то, что при входе на вокзал осуществляется контроль того, что туда проносят люди, ростовчане всерьез опасаются, что две женщины могут быть как-либо причастными к терроризму. В лучшем случае, как думают пользователи Сети, это могут быть участницы «Битвы экстрасенсов».