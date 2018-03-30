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| | Бойцы ВСУ шокированы поведением водителей – они не хотят возить солдат бесплатно

Бойцы ВСУ шокированы поведением водителей – они не хотят возить солдат бесплатно

Сегодня, 18:32
Украинский военнослужащий 30 марта получил от водителя отказ на проезд в междугородном транспорте на мариупольском вокзале. Боец ВСУ по имени Ренат решил пожаловаться об этом случае корреспондентам сайта 0629.

Бойцы ВСУ шокированы поведением водителей – они не хотят возить солдат бесплатно

 

Сапер хотел получить билет на рейс Мариуполь-Николаев, он показал водителю удостоверение участника боевых действий, однако бесплатно везти солдата никто не собирался. Украинскому бойцу сообщили, что льготных мест нет. Два места было, но их продали. Ренат отметил, что он уже неоднократно сталкивался с подобной ситуацией. Бойцам ВСУ очень часто отказывают в проезде по УВД.

Солдат также рассказал, что он беседовал со знакомыми водителями, которые сказали, что они должны возить бойцов ВСУ бесплатно, но водители сговариваются с кассирами, чтобы те не продавали билетов, а потом делят деньги.Работники автовокзала в Мариуполе опровергают данную информацию. Корреспондентам рассказали, что льготные места для военнослужащих есть, а в случае их отсутствия, бойца направили бы на другой рейс.

В Украине, по информации Минобороны страны, на конец текущего месяца зарегистрированы 197 000 бойцов ВСУ, получивших статус участника боевых действий.
Татьяна Преображенская
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