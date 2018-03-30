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| | Росимущество отрицает продажу часов экс-губернатора Хорошавина

Росимущество отрицает продажу часов экс-губернатора Хорошавина

Сегодня, 18:30
Представители Росимущества выступили с опровержением сообщений в СМИ о том, что эксклюзивные часы осужденного экс-губернатора Хорошавина выставлены на продажу. Ранее часы были конфискованы таможенными органами.

Росимущество отрицает продажу часов экс-губернатора Хорошавина

 

Представители Росимущества сообщают о том, что ведомство не выставляло на продажу уникальные часы бывшего губернатора Сахалинской области Хорошавина. Политик был прежде осужден за коррупционные преступления. СМИ ранее информировали, что серия из его восьми часов была конфискована таможенной службой в связи с попыткой незаконной переправы за границу и неуплаты госпошлин.

Популярность «часов Хорошавина» в средствах массовой информации не помогла продать часы - с 2015 года их цену снижали с трижды с 11,4 миллионов рублей. Как выяснилось, эти часы не имеют никакого отношения к осужденному Хорошавину, кроме того речь идет не о восьми экземпляров, а только об одном. Их продажа должна состояться 26 апреля с начальной ценой более одного миллиона рублей.
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