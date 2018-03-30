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| | В Приморье оформили «дальневосточный гектар» в виде эмблемы бэтмена

В Приморье оформили «дальневосточный гектар» в виде эмблемы бэтмена

Сегодня, 18:29
Гражданин воспользовался правом получить «дальневосточный гектар». Он выбрал себе участок в Приморском крае около бухты Бойсмана на побережье Японского моря в виде эмблемы бэтмена – персонажа, придуманного писателем Биллом Фингером.

В Приморье оформили «дальневосточный гектар» в виде эмблемы бэтмена

 

Согласно законодательству РФ, человек имеет возможность огораживать землю в рамках программы «дальневосточный гектар» любой формы. Основная задача – не навредить окружающим. Если права соседей не нарушаются, то никаких проблем не существует. Проект предоставляет возможность жителям России получить бесплатно землю на Дальнем Востоке. Сейчас зафиксировано 113 тысяч заявок на приобретение участков. Из них 37,5 тысяч находится на рассмотрении.

Участок в виде символа бэтмена еще не нашел своего владельца. Человек только подал заявку, но вердикт относительно передачи земли конкретному индивиду еще не приняли. Проект «дальневосточный гектар» предполагает развитие региона. Желающие должны убедить комиссию в том, что они облагородят территорию и принесут пользу краю.
Домбровский Сергей
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