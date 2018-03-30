Эксперт: Жажда хайпануть на кемеровской трагедии оттолкнет от Навального людей

Трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», произошедшая 25 марта, объединила россиян в едином порыве сочувствия семьям жертв пожара, который унес жизни 64 человек, большинство из которых дети. Однако для некоторых деятелей десятки смертей стали поводом «накрутить» подписчиков. Среди них оказался оппозиционер Алексей Навальный.

На своем YouTube-канале антиокоррупционер решил обсудить случившееся в стенах «Зимней вишни» несчастье. Сам общенациональный траур Алексей назвал «идиотским», чем окончательно вывел из себя подписчиков, для которых события в Кемерове стали личной трагедией. Возмутило их еще и то, что обсуждение таких серьезных вещей Навальный начал со стаканчика кофе. На пластиковой емкости он написал слова соболезнования жителям Кузбасса. Пользователи были неприятно поражены – неужели оппозиционер не нашел поприличнее места для выражения сочувствия? А слова про «идиотский» траур усугубили недовольство. Свое заявление глава «ФБК» пояснил, что траур помешал сместить губернатора Тулеева со своего поста.

Дарья Светозарова

По мнению директора консалтингового центра NPR Group Дмитрия Фетисова, Навальный усмотрел во всеобщем горе возможность раскритиковать власть. К таким отчаянным действиям и скандальным выходкам блогера побуждает стремительное снижение его политической популярности. Фетисов уверен, что жажда хайпануть оттолкнет от Навального не только нейтрально настроенных пользователей, но и его ярых сторонников.