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| | Жительница Петрозаводска шокирована поведением водителя маршрутки

Жительница Петрозаводска шокирована поведением водителя маршрутки

Сегодня, 17:39
Жительница Петрозаводска столкнулась с хамским поведением водителя одного из автобусов по маршруту 27. Водитель маршрутки проехал нужную остановку и оскорбительно обозвал 27-летнюю пассажирку.

Жительница Петрозаводска шокирована поведением водителя маршрутки

 

В Сети в анонимной группе с откровениями жителей Петрозаводска местная жительница рассказала историю о том, как ей пришлось столкнуться с хамством водителя автобуса по маршруту 27. Пассажирка ехала на маршрутном такси и захотела встать на необходимой ей остановке, но водитель проехал мимо.

Когда она сделала ему замечание насчет этого, он остановил автобус у опасной обочины, где женщина вышла в кучу снега и лужу. Возмущенная женщина посоветовала водителю впредь быть внимательнее и общаться на «вы» к пассажирам, на что услышала: «Дорасти, сопля!». 27-летняя женщина посоветовала водителям маршруток Петрозаводска быть более воспитанными и уважительными с пассажирами, так водители все-таки работают в сфере обслуживания с людьми, а не с «отбросами».
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