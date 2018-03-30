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| | Медведь Андрюша из Ростова проснулся после зимней спячки

Медведь Андрюша из Ростова проснулся после зимней спячки

Сегодня, 17:23
С наступлением весны, просыпаются жители леса и зоопарков. Так и в ростовском зоопарке бурый медведь Андрюша проснулся после зимней спячки, что говорит о наступлении тепла.

Медведь Андрюша из Ростова проснулся после зимней спячки

 

Работни зоопарка в Ростове, говорят о буром медведе Андрюше, который уже проснулся после зимней спячки и вышел из своей берлоги. Теперь это могучее животное не сосёт лапу, а хорошо кушает, чтобы набраться сил и радовать посетителей своим прекрасным видом.

Андрюша, как и все другие медведи, после пяти месяцев спячки ещё около месяца дремал в своём жилище, подготавливаясь к выходу. В диком лесу он бы долго ещё не смог поживиться вкусностями. Но в зоопарке, конечно же, по-другому, тут много еды, которая поможет бурому мохначу быстрее восстановить силы.

Также зоопарк в Ростове-на-Дону пополнился восемью маленькими хамелеонами, которые так радуют детей своими сменами окраса. В выходные посетители смогут не только поприветствовать Андрюшу, но и посмотреть показательные кормления носорогов и пеликанов.
Дарья Дмитриева
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