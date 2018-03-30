Алиса Бруновна Фрейндлих стала персоной нон-грата на Украине

Эксперты из национального совета по телевидению и радиовещанию внесли актрису в категорию «диверсантов». Нацсовет по телевидению – оплот ультрарадикального национализма, который губит страну, как не губит никакое оружие.
Миллионы украинских телезрителей ожидали «Иронию судьбы…» Эльдара Рязанова на Новый год, но не увидели привычного движения ленты. Теперь настала очередь «Служебного романа». Аналитики Австрии говорят о том, что самое грозное оружие в разрешении менталитета нации – уничтожение привычного порядка вещей.
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