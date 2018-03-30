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| | Алиса Бруновна Фрейндлих стала персоной нон-грата на Украине

Алиса Бруновна Фрейндлих стала персоной нон-грата на Украине

Сегодня, 17:15
Украинский телеканал накажут за трансляцию «Служебного романа». Об этом поделился с публикой инсайдерский источник. Алиса Бруновна попала в «черный список» лиц, угрожающих свободе и независимости украинского государства случайно.

Алиса Бруновна Фрейндлих стала персоной нон-грата на Украине

 

Эксперты из национального совета по телевидению и радиовещанию внесли актрису в категорию «диверсантов». Нацсовет по телевидению – оплот ультрарадикального национализма, который губит страну, как не губит никакое оружие.

Миллионы украинских телезрителей ожидали «Иронию судьбы…» Эльдара Рязанова на Новый год, но не увидели привычного движения ленты. Теперь настала очередь «Служебного романа». Аналитики Австрии говорят о том, что самое грозное оружие в разрешении менталитета нации – уничтожение привычного порядка вещей.
Сергей Денисов
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