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| | Законы биологии: Жертву пластического хирурга назвали «мастодонтом»

Законы биологии: Жертву пластического хирурга назвали «мастодонтом»

Сегодня, 17:03
В студии программы «Мужское/Женское» предметом обсуждения стала пластическая хирургия. Эта отрасль медицины пришла в Россию не так давно, но уже пользуется огромной популярностью среди населения. Под нож ложатся не только богатые и знаменитые, но и обычные люди, нуждающиеся в эстетической хирургии по разным причинам. Вот только не для всех эти операции заканчиваются удачно.

Законы биологии: Жертву пластического хирурга назвали «мастодонтом»

 

Одна из героинь передачи пожаловалась на то, что в Курганской клинике пластической хирургии «Персона-нова» ей оказали услуги ненадлежащим образом. На теле клиентке остались чудовищные рубцы, которые ее изуродовали. В области живота кожа так и осталась дряблой, а цвет и вовсе изменился на лиловый с бледными пятнами.

Журналисты «Первого канала» поехали в клинику, на которую пожаловалась гостья, но хирург, проводивший операцию, виновным себя не считает. По его мнению, его пациентка должна радоваться тому, что получила, поскольку страдает лишним весом. «Да она же мастодонт!», - заявил врач, ничуть не заботясь о врачебной этике и добавил, что при такой комплекции иного результата и быть не могло. «Это законы биологии», - резюмировал он свое «заключение».

Юристы в студии заявили, что о рисках, связанных с лишним весом, пациентку должны были предупредить заранее и порекомендовать ей похудеть. Однако, по словам жертвы хирурга, ничего такого ей не говорили. При этом пластические хирурги, которые были приглашены в качестве экспертов, заявили, что лишний вес не помеха качественной операции. Также было сказано, что в иске женщине отказали. Судья мотивировала свое решение тем, что пластические хирурги не нанесли ущерба ее здоровью, а эстетика находится за рамками правового поля.
Дарья Светозарова
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