Выжившему мальчику при пожаре в Кемерово рассказали о гибели семьи

Главный подростковый психиатр Москвы Анна Портнова проинформировала журналистов, что 11-летнему мальчику, который выжил при пожаре в Кемерово, рассказали, что его семья погибла во время трагедии.

Анна Котова

Анна Портнова поведала, что сегодня ребенку рассказали страшную правду о его семье. Специалисты долго подбирали слова, чтобы рассказать правду. Реакция была такой, какая и должна быть у ребенка – он плакал. Однако, есть и хорошее в этом: мальчик не замкнулся в себе, общался и спрашивал где и с кем он будет дальше жить. Портнова подчеркнула, что именно сейчас начинается работа специалистов – помочь человеку пережить горе.Отметим, что отец мальчика перед гибелью вытолкнул ребенка в окно. В результате падения мальчик получил переломы и ушибы внутренних органов, но он выжил. Отметим, что опекуном мальчика станет одна из бабушек ребенка.