Игорь Востриков: На месте «Зимней вишни» нужно построить детский центр

Игорь Востриков, житель Кемерово, у которого в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли три дочери, жена и сестра, поддержал предложение о том, что на месте пожарища нужно построить некоммерческий детский центр.

Анна Котова

По словам Вострикова, он обсуждал с вице-губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым, что можно отстроить на месте сгоревшего ТРЦ. Одной из версий стало строительство детского центра. Также Востриков сказал, что данное предложение поступило от Елены Малышевой. Строительство на этом месте детского центра понравилось Игорю. Также Малышева предложила сделать этот центр бесплатным, в котором можно получить еще и образование.Напоминаем, что 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого 64 человека лишились жизни. Из всех погибших 41 ребенок.