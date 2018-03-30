Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

«Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации Huawei отметила значительный рост прибыли по итогам 2017 года Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД Полина Гагарина опубликовала трогательное поздравление с днем рождения от детей Хоккеист «Кузбасса» возил родных погибших в Кемерово всю ночь Лена Миро призвала «старый» состав «ВИА Гры» заявить о сексуальных домогательствах В Британии сотрудник скорой помощи снимал на видео голых футболистов В Ростове жалуются на хамов-водителей Ростовчан предупреждают об «убийственной» маршрутке
| | Игорь Востриков: На месте «Зимней вишни» нужно построить детский центр

Игорь Востриков: На месте «Зимней вишни» нужно построить детский центр

Сегодня, 16:42
Игорь Востриков, житель Кемерово, у которого в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли три дочери, жена и сестра, поддержал предложение о том, что на месте пожарища нужно построить некоммерческий детский центр.

Игорь Востриков: На месте «Зимней вишни» нужно построить детский центр

 

По словам Вострикова, он обсуждал с вице-губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым, что можно отстроить на месте сгоревшего ТРЦ. Одной из версий стало строительство детского центра. Также Востриков сказал, что данное предложение поступило от Елены Малышевой. Строительство на этом месте детского центра понравилось Игорю. Также Малышева предложила сделать этот центр бесплатным, в котором можно получить еще и образование.

Напоминаем, что 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого 64 человека лишились жизни. Из всех погибших 41 ребенок.
Анна Котова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Игорь Востриков обвинил погибших в пожаре в Кемерово в медлительности
Игорь Востриков обвинил погибших в пожаре в Кемерово в медлительности

Житель российского Кемерово Игорь Востриков, потерявший в трагическом инциденте в ТЦ «Зимняя вишня» всю свою семью, выдвинул новую версию событий, произошедших

Чиновники Кемерово не захотели нести ответственность за пожар в ТЦ «Зимняя вишня»
Чиновники Кемерово не захотели нести ответственность за пожар в ТЦ «Зимняя вишня»

Кемеровские чиновники отказываются признавать свою ответственность за пожар 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня».  По словам заммэра по градостоительсву, винить

Врач рассказал, почему трупы из «Зимней вишни» не выносят на улицу
Врач рассказал, почему трупы из «Зимней вишни» не выносят на улицу

Трупы погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово не выносят на улицу, дабы не вызвать панику среди людей. Об этом рассказал врач скорой помощи,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости