Эксперты: «Дружеский» секс до брака не приведет к хорошему результату

Волонтеры из педагогического колледжа города Луцка покусились на самую интимную свободу человека. Они выбрали брендом конференции надкушенное яблоко, чтобы спросить присутствующих девушек: «Нужен ли дружеский секс для упрочнения первоначальных отношений?».

Сергей Денисов

Лекция и круглый стол, последующий за этим, получились своеобразными. Никто из девушек, потерявших «невинность до срока», не вышел и не представил себя публике. Сказался менталитет закрытого города, где тебя все знают.Рассказывать студентам о ранних интимных отношениях – дело неблагодарное и бесперспективное. Взрослые учителя почувствовали, что подростки сами могут быть преподавателями, чтобы научить своих отцов и матерей, «как нужно отрываться в сексе».Тем не менее, взрослым инициаторам через драматургию сложного сценария лекции и деловой игры удалось убедить молодых людей не торопиться с ранним сексом и задуматься о продолжении рода