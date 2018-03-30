Поклонники Анны Седоковой решили, что Николай Гоголь любил мужчин

Поклонники Анны Седоковой решили, что Николай Гоголь любил мужчинСегодня, 15:51
Данное предположение одна из подписчиц прокомментировала так: «Из данных фактов напрашивается вывод, что В. Н. Гоголь был гомосексуалистом. Это могло случиться после того, как А. М. Виельгорская отказала гению».
Сама Анна Седокова решила не комментировать данную версию. Другие же подписчики отстаивали честь великого автора и осудили подобные высказывания.
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