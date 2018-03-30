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| | Поклонники Анны Седоковой решили, что Николай Гоголь любил мужчин

Поклонники Анны Седоковой решили, что Николай Гоголь любил мужчин

Сегодня, 15:51
На своей странице в Instagram певица посвятила пост великому писателю. Однако поклонники Анны Седоковой пришли к выводу, что Н. В. Гоголь любил мужчин.

Поклонники Анны Седоковой решили, что Николай Гоголь любил мужчин

Новый пост Анны Седоковой на своей странице в Instagram дал повод сомневаться в традиционной ориентации Н. В. Гоголя, как решили подписчики артистки. Несмотря на то, что главной темой нового поста исполнительницы на странице было повествование о биографии великого писателя, её фанаты заострили своё внимание лишь на одном факте из жизни творца. Учитывая то, что писателю не везло в отношениях с женщинами ввиду своего скромного и застенчивого характера, поклонники приписали его к гомосексуалистам.

Данное предположение одна из подписчиц прокомментировала так: «Из данных фактов напрашивается вывод, что В. Н. Гоголь был гомосексуалистом. Это могло случиться после того, как А. М. Виельгорская отказала гению».

Сама Анна Седокова решила не комментировать данную версию. Другие же подписчики отстаивали честь великого автора и осудили подобные высказывания.
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