Самодвижущуюся ледовую платформу для исследований планируют создать в Арктике

Разработка полезных ископаемых в Антарктике – самая перспективная франшиза России, Дании, США, Канады и других стран. По имеющимся данным, ледовый покров континента скрывает до 98% всех залежей редких металлов, которые необходимы для различных процессов нанотехнологий.
В приарктическом шельфе датской Гренландии найдены 25% общепланетарных запасов газа, в пограничной зоне РФ – 12% молибдена и в американском секторе контроля - 22,2% вольфрама. Самодвижующаяся платформа РФ – не полярная станция в традиционном исполнении. Это почти город, где самодостаточность будет мотивировать жителей развивать «свою цивилизацию». Об этом сказал Сергей Донской на брифинге.
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