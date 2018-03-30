Самодвижущуюся ледовую платформу для исследований планируют создать в Арктике

Министр природных ресурсов Российской Федерации Сергей Донской озвучил на журналистском брифинге намерение правительства создать в Арктике платформу «Северный полюс» в 2020 году. Межправительственное напряжение приарктических стран появилось в конце 90-х годов прошлого века, когда геологи обнародовали свои данные о несметных богатствах, которые находятся под ледовым покровом Северного полюса.

Сергей Денисов

Экстерриториальные земли, которые ранее эксплуатировались гидрометеорологами, астрономами и другими представителями фундаментальных наук, внезапно обрели потребительную стоимость и стали «ликвидными» в международных переговорах.Разработка полезных ископаемых в Антарктике – самая перспективная франшиза России, Дании, США, Канады и других стран. По имеющимся данным, ледовый покров континента скрывает до 98% всех залежей редких металлов, которые необходимы для различных процессов нанотехнологий.В приарктическом шельфе датской Гренландии найдены 25% общепланетарных запасов газа, в пограничной зоне РФ – 12% молибдена и в американском секторе контроля - 22,2% вольфрама. Самодвижующаяся платформа РФ – не полярная станция в традиционном исполнении. Это почти город, где самодостаточность будет мотивировать жителей развивать «свою цивилизацию». Об этом сказал Сергей Донской на брифинге.