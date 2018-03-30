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Ростовчан предупреждают об «убийственной» маршрутке

Сегодня, 14:45
В соцсети «Вконтакте» появилась информация о маршрутке-убийце, которую опубликовал житель Ростова-на-Дону. Напуганный ростовчанин призывает своих земляков ни за что не садиться в это транспортное средство, ведь оно с завидным постоянством попадает в аварии.

Ростовчан предупреждают об «убийственной» маршрутке

 

Пользователь поделился личным опытом. По его словам, маршрутное такси, следующее по маршруту № 8 за 25 минут поездки заглохло четыре раза. У автора поста сложилось впечатление, что аварийные моменты провоцировал сам шофер, а явная неисправность транспортного средства только играла ему на руку. При этом телефон владельца маршрута, указанный в салоне, уже не актуален. По предоставленному контакту связаться с предпринимателем невозможно, и это, по словам возмущенного ростовчанина, еще один повод не садиться в салон данного маршрутного такси.

Фолловеры обеспокоенного жителя донской столицы посоветовали ему написать заявление в прокуратуру. Вместе с этим они также решили воздержаться от поездок на этой маршрутке.
Дарья Светозарова
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