В Ростове жалуются на хамов-водителей

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Ростов-на-Дону» появилась фотография с жалобой на хамов-водителей, которые перекрывают вход во двор, где находится детский сад № 235.

Домбровский Сергей

Пользователи начали дискуссию по этому поводу. По мнению юзеров, человек рождается с определенными предрасположенностями, которые в течение жизни исправить очень сложно. Для этого необходимо прилагать колоссальные усилия, работать над собой, изучать психологию. Большинство людей не способны пойти на такие жертвы. Если человек родился хамом, то это надолго. Причем он может быть как водителем, так и пешеходом. Дело не в профессии, а в отношении к окружающим.Пользователи отрицательно отнеслись к водителю, который перегородил проход во двор, где расположен детский сад. По мнению юзеров, таких шоферов необходимо наказывать штрафами. Некоторые водители напомнили, что пешеходы тоже далеко не всегда соблюдают правила дорожного движения, поэтому перед критикой следует задуматься над своим поведением.