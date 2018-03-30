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| | Логотип к 100-летию Кемерово с языками пламени изменят после пожара

Логотип к 100-летию Кемерово с языками пламени изменят после пожара

Сегодня, 13:39
Кемеровские власти и горожане решили отказаться от итогов конкурса на лучший логотип к столетию города. В конкурсе победила семиклассница одной из городских школ, которая изобразила на картинке юбилейный год из языков костра. Об этом сообщили местные СМИ.

Логотип к 100-летию Кемерово с языками пламени изменят после пожара

 

Закономерная ассоциация языков пламени с недавней трагедией в «Зимней вишне», стала мотивацией «похоронить» утвержденный логотип. Кемерово – древний город и его столетний юбилей не отражает реальную биографию поселения. Селище Шадринск было основано более 250 лет назад и обрело название «Кемерово» только в 1918 году. По источникам, рудознатец Михаил Волков нашел здесь запасы каменного угля, которые должны были обеспечить человеческую цивилизацию топливом на 250 лет.

Вся планета на такой срок может отапливаться кузбасским углем – самым качественным антрацитом на планете.
Сергей Денисов
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