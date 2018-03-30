Логотип к 100-летию Кемерово с языками пламени изменят после пожара

Кемеровские власти и горожане решили отказаться от итогов конкурса на лучший логотип к столетию города. В конкурсе победила семиклассница одной из городских школ, которая изобразила на картинке юбилейный год из языков костра. Об этом сообщили местные СМИ.

Сергей Денисов

Закономерная ассоциация языков пламени с недавней трагедией в «Зимней вишне», стала мотивацией «похоронить» утвержденный логотип. Кемерово – древний город и его столетний юбилей не отражает реальную биографию поселения. Селище Шадринск было основано более 250 лет назад и обрело название «Кемерово» только в 1918 году. По источникам, рудознатец Михаил Волков нашел здесь запасы каменного угля, которые должны были обеспечить человеческую цивилизацию топливом на 250 лет.Вся планета на такой срок может отапливаться кузбасским углем – самым качественным антрацитом на планете.