Родственники Мавроди не собираются забирать его тело из морга

Умерший российский предприниматель Сергей Мавроди теперь никому не нужен. Родственники до этого времени не забрали его тело из морга.

Тело основателя финансовой пирамиды «МММ» уже пятый день находится в морге. Согласно законодательству, тело умершего будет храниться в специальном помещении 7 дней. Его похоронят на одном из московских кладбищ за деньги государства в том случае, если родственники не заберут в ближайшее время покойного Мавроди. В таком случае он будет похоронен не раньше 2 апреля.Известно, что родной брат Сергея официально сообщил, что отказывается хоронить его на Хованском кладбище рядом с могилами родителей. Мавродию-младшему принадлежит право распоряжаться семейным захоронением.Предприниматель Сергей Мавроди умер 26 марта. Причиной смерти 63-летнего основателя «МММ» стал сердечный приступ. Мавроди поступил в Боткинскую больницу с автобусной остановки с жалобой на боли в сердце. В свою пирамиду 90-х Сергей Мавроди смог вовлечь около 15 млн граждан. Деятельность «МММ» привела к ущербу в 3 млрд рублей. Предпринимателя приговорили к 4,5 годам заключения, но на момент вынесения вердикта Мавроди уже успел отсидеть указанный срок. Его дальнейшие попытки возрождения пирамиды оказались безуспешными.