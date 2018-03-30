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| | Социологи выяснили мнение россиян о виновных в трагедии в Кемерове

Социологи выяснили мнение россиян о виновных в трагедии в Кемерове

Сегодня, 13:17
О пожаре, произошедшем в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», знают 99% граждан России. Сотрудники ВЦИОМ провели исследования, в котором выяснили, кого простые россияне винят в трагедии. Оказалось, что лишь меньше половины опрошенных верят в то, что пожар произошел в силу рокового стечения обстоятельств.

Социологи выяснили мнение россиян о виновных в трагедии в Кемерове

 

В том, что здание «Зимней вишни» загорелось случайно, уверены 47% респондентов, а 24% не сомневаются, что здесь имел место умышленный поджог. Однако все участники анкетирования заявили, что вина за трагедию лежит на сотрудниках ТЦ. А вот на каких именно – мнения разделились. 68% россиян считают, что ответственно за смерти десятков людей работники, которые не обеспечили надлежащий уровень противопожарной безопасности. 56% респондентов возлагают вину на ту часть персонала, которая отвечала за эвакуацию посетителей «Зимней вишни». Еще 60% склонны обвинять власти региона. По мнению приверженцев этой точки зрения, местное правительство обязано было проконтролировать противопожарную ситуацию в здании ТЦ.

За последний год торговые центры посещали три четверти опрошенных. При этом более половины из них – 53% - посещают подобные заведения несколько раз в месяц. 80% опрошенных проводят в ТЦУ не менее часа, а 55% респондентов посещают их вместе с другими членами семьи. Более 36% россиян уверены, что в торговых центрах соблюдаются все меры пожарной безопасности и почти столько же человек придерживаются прямо противоположного мнения.
Дарья Светозарова
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