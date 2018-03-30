Прах Мавроди хотят развеять в космосе

Российская организация Space Way предложила семье создателю финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди распылить его прах в космосе.

Анна Котова

Сообщается, что представители компании направили письмо близким Мавроди, что Сергей был знаменитой личностью. Поэтому было решено предоставить вариант похорон, совершенно бесплатно распылить останки Мавроди в космосе. Также представители пособолезновали родственникам и попросили их связаться с компанией, если их предложение заинтересует близких людей Сергея Мавроди. В описании данной услуги написано, что прах человека помещается в специальную капсулу, которую поднимают на высоту в 30 километрах. После этого останки человека будут развеяны в космическом пространстве.Напоминаем, что создатель «МММ» Сергей Мавроди ушел из жизни 26 марта в больнице, в которую был доставлен бригадой скорой помощи с автобусной остановки. По некоторым данным, причиной смерти стал инфаркт и перфорация язвы кишечника.