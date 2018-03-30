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| | Вырвали из контекста: Елена Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на блогеров и СМИ за ложную информацию

Вырвали из контекста: Елена Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на блогеров и СМИ за ложную информацию

Сегодня, 12:55
Елена Мизулина обратилась в Генеральную прокуратуру с жалобой на блогеров и СМИ за распространение заведомо ложной информации. Отдельно сенатор упомянула оппозиционера Алексея Навального. Политик считает, что ее слова о трагедии в Кемерово вырвали из контекста и переиначили таким образом, что Мизулина соболезнует не семьям погибших, а президенту России.

Вырвали из контекста: Елена Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на блогеров и СМИ за ложную информацию

 

Сенатор Совета Федерации Елена Мизулина была приглашена на программу «Вечер с Владимиром Соловьевым». В эфире шло обсуждение трагедии в Кемерове. Мизулина начала речь с того, что принесла соболезнования родственникам погибших на пожаре в «Зимней вишне», а уже потом начала говорить о том, что случившаяся трагедия стала ножом в спину для президента России Владимира Путина. При этом сенатор подчеркнула, что нигде не заявляла открыто о том, что поддерживает главу государства, но сейчас является его преданной сторонницей. Она уточнила, что Путин защищает страну на международной арене, а в это время внутри страны происходят такие ужасные события, которые можно расценить как предательство со стороны недобросовестных служб и предпринимателей.


Слова поддержки в адрес российского лидера возмутили блогеров оппозиционного и либерального толка. В своем видеоматериале глава «ФБК» Алексей Навальный оставил только часть про соболезнования Путину, упустив сочувственные слова тем, кто пострадал от пожара, лишился родных и близких. Журналисты порталам Znak.com подхватили эту искаженную информацию и обвинили Елену Борисовну в бесчеловечности и желании выслужиться перед вышестоящими лицами. Мизулина не оставила эти обвинения без последствий и пожаловалась в прокуратуру. Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел страшный пожар, который унес жизни 64 человек. Из них – 41 ребенок.
Дарья Светозарова
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