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| | В Саратове косивший лёд дворник попал на видео

В Саратове косивший лёд дворник попал на видео

Сегодня, 04:30
В социальных сетях популярность набирает видеоролик, на котором случайный очевидец заснял работу саратовского дворника, который для того, чтобы выровнять ледяные колеи на дорогах, использовал бензиновую газонокосилку.

В Саратове косивший лёд дворник попал на видео

 

Многие пользователи не смогли сдержать смеха, увидев, как дворник в Саратове вместо привычной метлы решил воспользоваться газонокосилкой, чтобы подравнять лёд на проезжей части. На видео видно, как работник жилищно-коммунального хозяйства разравнивает дорожные колеи из льда, мешающие проезду автомобилей. Внимание пользователей было сосредоточено на необычном выборе инвентаря дворника, так как никто ранее не видел человека, который бы решил косить лёд с помощью подобного устройства.

 
Многие пользователи заметили, что с помощью обычного лома данная работа была бы выполнена куда быстрее и качественнее, чем филигранное вырезание масс льда на дороге с помощью газонокосилки. Заметим, в Саратовской области, несмотря на конец марта, всё ещё стоит минусовая температура, осложняющая работу сотрудников ЖКХ.

Александр Вест
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