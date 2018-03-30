Любой желающий сможет увидеть артефакты с раскопок тверского собора

Одним из основных вопросов станут результаты раскопок, проведенных на месте бывшего Тверского кремля, а также рядом со Спасо-Преображенским собором, который на данный момент восстанавливается на прежнем месте.
«Мы должны воссоздать собор в его историческом виде с применением всех материалов, которые использовались во время строительства», - уверяет губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Во время проведенных раскопок на месте Спаса было найдено много ценных находок, среди которых керамические предметы, архитектурные детали, монеты и прочее. Губернатор утверждает, что эти артефакты вполне могут стать одной из основ для музейной экспозиции, которая посвящена истории храма.
Открытие и последующее освящение Спасо-Преображенского собора планируется приурочить к празднованию 700-летия подвига благоверного князя Михаила Тверского. В честь этой даты в декабре 2018 года запланированы различные торжества.
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