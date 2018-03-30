Любой желающий сможет увидеть артефакты с раскопок тверского собора

Семинар «Тверь, тверская земля и сопредельные территории в эпоху Средневековья» проводится в столице Верхневолжья. Данный семинар в год 700-летия подвига святого благоверного князя Михаила Тверского объединил известных историков, а также археологов и краеведов. Любой желающий сможет увидеть артефакты тверского собора.

Николай Офицеров

Одним из основных вопросов станут результаты раскопок, проведенных на месте бывшего Тверского кремля, а также рядом со Спасо-Преображенским собором, который на данный момент восстанавливается на прежнем месте.», - уверяет губернатор Тверской области Игорь Руденя.Во время проведенных раскопок на месте Спаса было найдено много ценных находок, среди которых керамические предметы, архитектурные детали, монеты и прочее. Губернатор утверждает, что эти артефакты вполне могут стать одной из основ для музейной экспозиции, которая посвящена истории храма.Открытие и последующее освящение Спасо-Преображенского собора планируется приурочить к празднованию 700-летия подвига благоверного князя Михаила Тверского. В честь этой даты в декабре 2018 года запланированы различные торжества.