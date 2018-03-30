Рособрнадзор отозвал лицензии у вузов столицы и Подмосковья

Государственный контролер за сферой образования Рособрнадзор, по итогам проверки качества образования в вузах, отозвал две лицензии на обучающую деятельность у Гуманитарного института в Москве и Института социально-экономического регулирования в Балашихе. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Сергей Денисов

Чиновники Рособрнадзора внимательно мониторят качество высшего образования в РФ по конкретному поручению Президента России Владимира Путина.Гарант Конституции в ноябре прошлого года обмолвился перед студентами МГУ о том, что в период СССР на одной шестой части суши было всего 64 учебных заведения, которые носили гордые названия «университет» и «академия». В 2017-м их «расплодилось» более 700. Причем рост количества образовательных учреждений прямо пропорционален снижению качества образовательных услуг.