Рособрнадзор отозвал лицензии у вузов столицы и Подмосковья

Чиновники Рособрнадзора внимательно мониторят качество высшего образования в РФ по конкретному поручению Президента России Владимира Путина.
Гарант Конституции в ноябре прошлого года обмолвился перед студентами МГУ о том, что в период СССР на одной шестой части суши было всего 64 учебных заведения, которые носили гордые названия «университет» и «академия». В 2017-м их «расплодилось» более 700. Причем рост количества образовательных учреждений прямо пропорционален снижению качества образовательных услуг.
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