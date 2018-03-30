Дозор на крыше: В Ростове стая собак захватила двухэтажный дом

В социальных сетях появились сообщения о том, что в Ростове бродячие собаки обосновались на крыше пустующего двухэтажного дома. Животные наблюдают за людьми и мило машут хвостами, когда пешеходы поднимают головы.

Домбровский Сергей

Ростовчане запечатлели стаю бездомных собак на видео. По мнению местных жителей, животные забрались на крышу, так как на земле их преследуют жестокие люди. В городе участились случаи отравления четвероногих друзей. Мальчишки забрасывают бродячих псов камнями, взрослые подсыпают им яд в еду. Пользователи уверены, скоро собаки научатся летать и колонизируют Марс раньше людей, лишь бы сбежать от жестокости горожан.Многие пользователи положительно отнеслись к тому, что свора псов «оккупировала» здание. Некоторые опасаются агрессии животных и стараются обойти этот дом стороной. Большинство юзеров жалеют бездомных собак и радуются, поскольку четвероногим друзьям удалось найти крышу над головой. Ролик с собаками на крыше двухэтажного здания выложили в том числе на видеохостинге YouTube.