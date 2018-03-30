Дозор на крыше: В Ростове стая собак захватила двухэтажный дом

Ростовчане запечатлели стаю бездомных собак на видео. По мнению местных жителей, животные забрались на крышу, так как на земле их преследуют жестокие люди. В городе участились случаи отравления четвероногих друзей. Мальчишки забрасывают бродячих псов камнями, взрослые подсыпают им яд в еду. Пользователи уверены, скоро собаки научатся летать и колонизируют Марс раньше людей, лишь бы сбежать от жестокости горожан.
Многие пользователи положительно отнеслись к тому, что свора псов «оккупировала» здание. Некоторые опасаются агрессии животных и стараются обойти этот дом стороной. Большинство юзеров жалеют бездомных собак и радуются, поскольку четвероногим друзьям удалось найти крышу над головой. Ролик с собаками на крыше двухэтажного здания выложили в том числе на видеохостинге YouTube.
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