Душ и бассейн в автобусе: Транспортное средство удивило жителей Ростова

В Ростове-на-Дону по улицам ездит необычный автобус, в котором есть и душ, и бассейн. Дело в том, что дырявое транспортное средство с дождевой водой внутри, развозит пассажиров по городу.

Ростовчане с весельем отнеслись к такому происшествию, так как инцидент произошел не в час пик. В интернете пользователи написали много комментариев, кто с юмором, кто серьезно. Одни писали, что теперь с утра не нужно принимать душ. Другие возмущались, что вода капает с потолка и попадает под обшивку, где находятся разные провода, что может привести к серьезным проблемам.

Анна Котова

29 марта ростовчане стали свидетелями того, что обшивка одного из автобуса не выдержала весеннего дождя и начала протекать. В салоне транспорта находится вода примерно в нескольких сантиметров от пола, также мокрыми стали сиденья и поручни. Многим пассажирам не понравилось ехать по своим делам под дождевым душем, при этом находясь в воде, поэтому они сняли все это на видео и опубликовали в интернете.