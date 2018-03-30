Социальные сети и психика: Стоит ли выдавать свои эмоции в постах на странице?

Недавно британский Департамент образования провёл исследование, которое показало, что психическое состояние девочек-подростков в этой стране ухудшается, и не в последнюю очередь на такое влияют социальные сети. Многие специалисты признавали, что от таких ресурсов нет ничего хорошего, проявляется зависимость, люди забывают об общении вживую и так далее.

Ирина Летинская

Однако, как считают некоторые специалисты, не настолько всё и плохо. Просто следует задумываться над тем, что именно писать в социальных сетях. В частности, интересное исследование было проведено Kim Heyes, научным сотрудником Городского университета Манчестера в Англии. Эксперт утверждает, что очень много людей обращаются к социальным сетям, чтобы решить их психологические проблемы. Они считают, что только там им могут помочь и очень верят в результат. Хотя есть опасения, что всё совсем наоборот – в некоторых случаях.Как отмечает научный сотрудник Городского университета Манчестера, люди крайне редко сейчас идут на приём к психологу или психиатру. Дело в том, что там им не предоставляют необходимую поддержку. Врачи часто предпочитают просто назначить лекарство, да и длинные очереди к таким специалистам не располагают к желанию реально их ждать. Потому онлайн-поддержка представляется более интересной. Её реализуют на некоторых анонимных форумах, а также в разных сообществах в социальных сетях.Насколько это правильно? О своих проблемах с психикой в социальных сетях могут писать даже звёзды. Например, так в своё время поступила ирландская певица Шинейд О'Коннор. Она опубликовала видео, где признала, что очень нуждается в поддержке. Правда, подписчики тогда начали спорить, насколько правильно просить о помощи в социальных сетях, но реальных советов артистке так и не дали.С другой стороны, в социальных сетях зарегистрированы многие, и там могут оказаться, например, ваши родственники или даже работодатели. Последние, прочитав эмоциональный пост о том, как плохо на душе, иногда задумываются, как отмечает эксперт, а стоит ли держать сотрудника с такими психологическими проблемами. Работодатели, как известно, всегда хотят себе практически идеал, который никогда не устаёт, и если увидят, как человек плачется, решат, что это точно не предел их мечтаний в качестве рабочей единицы. Потому желательно, если вы решили писать о своих проблемах в плане психики, тщательно проверить, кто именно это может увидеть, лучше всего ограничив доступ к просмотру тем или иным образом.Также, как отмечает специалист из Городского университета Манчестера, бывает и так, что друзья человека, который высказывается в социальных сетях, намеренно пропускают такой его «крик души». Они предпочитают не читать это, потому что в интернете хотят отдохнуть, а читать о чьих-то проблемах, хотя и не всегда признают такое. Так что стоит ли выдавать свои эмоции в постах? Делайте это, только если вы действительно уверены в своём окружении в социальных сетях.