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| | Жители Волоколамска получили маски и респираторы от МЧС

Жители Волоколамска получили маски и респираторы от МЧС

Сегодня, 10:00
В подмосковном Волоколамске в связи с ухудшившейся экологической обстановкой представители российского МЧС выдали жителям города специальные маски и респираторы. Средства защиты позволят избежать отравления газами, от которых недавно пострадали горожане.

Жители Волоколамска получили маски и респираторы от МЧС

 

После газового выброса на подмосковном полигоне «Ядрово», из-за которого сотни жителей Волоколамска оказались в больнице с сильным отравлением, жители города организовали акцию протеста с целью привлечения общественного внимания к возникшей проблеме. В связи со сложившейся ситуацией, в городе с сегодняшнего дня был введён режим повышенной готовности. В рамках введённого специального режима будет ограничен ввоз отбросов на полигон «Ядрово», а также специалисты займутся информированием населения относительно экологического состояния региона.

С помощью регулярных замеров воздуха специалисты будут получать актуальную информацию об уровне загрязнения в Волоколамске. Представители регионального управления МЧС заявили о том, что в городе выдали первую партию масок и респираторов, которые позволят жителям города находиться на улице без вреда для здоровья при возможных ухудшениях ситуации с газовыми выбросами.
Александр Вест
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