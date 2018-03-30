В США кофе будет помечаться как опасный продукт

В информационном издании Reuters были опубликованы данные о том, что судом Калифорнии был удовлетворён запрос группы активистов, которая настаивала на нанесении на кофейную продукцию специальной пометки. С помощью данной пометки производители кофе обязаны оповещать своих покупателей о повышении риска развития онкологических заболеваний при употреблении подобного продукта. Данная инициатива активистов связана с тем, что акриламид, считающийся канцерогенным веществом, выделяется в процессе обжаривания зерен кофе.
Заметим, производители кофе заявили о том, что количество акриламида в кофе столь ничтожно, что не оказывает пагубного влияния на организм человека.
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