Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

От Редактора

Ученые: У непослушных детей больше шансов стать богатыми

Непокорные дети чаще становятся предпринимателями и новаторами, и в будущем станут более…

Сюжеты :

СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» Хакеры украли личные данные 150 млн пользователей через приложение «Союз тряпки с лесным троллем»: Лена Миро в пух и прах «разнесла» брак Дмитрия и Полины Дибровых Учёные при помощи калькулятора выяснили, почему хрустят суставы пальцев Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги Учёные рассказали о вреде смартфонов для человеческой памяти Обновление Windows 7 от уязвимости Meltdown открыло более страшную ошибку Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса Эксперты назвали лучшие телевизоры, которые стоят дешевле 1500 долларов Китайским археологам удалось узнать, кому принадлежали останки 1800-летней давности Трое из списка пропавших без вести после пожара в Кемерово найдены живыми Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово детям
| | В США кофе будет помечаться как опасный продукт

В США кофе будет помечаться как опасный продукт

Сегодня, 08:30
В суде Калифорнии утвердили постановление, согласно которому все производители кофе, осуществляющие свою деятельность на территории штата, обязаны снабдить все упаковки своей продукции предупреждением о риске развития онкологических заболеваний.

В США кофе будет помечаться как опасный продукт

 

В информационном издании Reuters были опубликованы данные о том, что судом Калифорнии был удовлетворён запрос группы активистов, которая настаивала на нанесении на кофейную продукцию специальной пометки. С помощью данной пометки производители кофе обязаны оповещать своих покупателей о повышении риска развития онкологических заболеваний при употреблении подобного продукта. Данная инициатива активистов связана с тем, что акриламид, считающийся канцерогенным веществом, выделяется в процессе обжаривания зерен кофе.

Заметим, производители кофе заявили о том, что количество акриламида в кофе столь ничтожно, что не оказывает пагубного влияния на организм человека.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Ученые: Чашка кофе по утрам снижает риск развития рака
Ученые: Чашка кофе по утрам снижает риск развития рака

Ученые из США выявили еще одно полезное свойство кофе. Как оказалось, одна чашка кофе по утрам снижает риск развития рака.

Ученые: Регулярное употребление кофе защищает от рака печени
Ученые: Регулярное употребление кофе защищает от рака печени

Британские специалисты английского Университета Саутгемптона и шотландского Эдинбургского университета сделали заключение, что кофе уменьшает риск вероятности

Ученые: кофе снижает риск развития диабета
Ученые: кофе снижает риск развития диабета

Ученые, проведя исследования, стали на сторону всеми любимого напитка – кофе. Они утверждают, кофе способен значительно снизить риск развития диабета второго

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости