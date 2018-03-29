Общественные заведения Заполярья проверили на безопасность

В Заполярье прошла массовая проверка безопасности тех мест, где собирается большое количество людей. Из 68 общественных заведений допуск получили 63.

В городе Салехарде, расположенном в Заполярье, проверили на безопасность места, где может собираться большое количество людей. Нормам безопасности отвечают 63 объекта из 68 проверенных.Власти города и предприниматели, владеющие развлекательными заведениями, сообщили о готовности паспортов допуска. В настоящее время хозяева общественных заведений устанавливают современные системы для видеонаблюдения.Члены комиссии, которая осуществляла проверку, рассказали о том, насколько удалось реализовать установленный комплексный план. Для предотвращения негативных последствий вероятной экстремистской и террористической деятельности, в учреждения образования и культуры проводятся мероприятия, на которых объясняется принцип противодействия данной угрозе.Глава администрации Салехарда выразил благодарность участникам комиссии и предпринимателям, которые помогли проведению работы по контролю правил безопасности в общественных заведениях города.