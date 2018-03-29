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| | В Москве количество автобусов в сети «Магистраль» достигнет 800 единиц

В Москве количество автобусов в сети «Магистраль» достигнет 800 единиц

Сегодня, 23:03
В Москве собираются увеличить общее количество транспорта в составе маршрутной сети «Магистраль» - их станет 800 единиц. Также в следующие едва года появятся 50 км специальных дорожных полос для маршрутной сети.

В Москве количество автобусов в сети «Магистраль» достигнет 800 единиц

 

В московском департаменте по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщается, что благодаря дополнительным 150 автобусам, количество транспорта в маршрутной сети «Магистраль» достигнет 800 единиц. Кроме того, за ближайшие пару лет в столице должны появиться до 50 км полос, выделенных для данной маршрутной сети.

В настоящее время транспортными средствами, которые входят в состав «Магистрали», пользуются более полумиллиона пассажиров за одни сутки. Свою работу маршрутная сеть начала с 2016 года тогда было запущено движение по 43 столичным маршрутам, которые проходят к самым окраинам Москвы. Троллейбусы, автобусы и трамваи проходят чрез остановки каждые семь минут как минимум. Ранее поступали сообщения о том, что в три раза чаще люди стали использовать для передвижения те автобусы, которые проезжают через Сретенку и Большую Любянку.
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