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| | Россельхознадзор: Ввоз товаров растительного происхождения из Абхазии запрещен

Россельхознадзор: Ввоз товаров растительного происхождения из Абхазии запрещен

Сегодня, 20:55
Россельхознадзор решил ограничить импорт всех товаров растительного происхождения из Абхазии на территорию России. Ограничение начнет действовать со 2 апреля этого года. Причиной данного запрета стала масштабная популяция коричнево-мраморного клопа.

Россельхознадзор: Ввоз товаров растительного происхождения из Абхазии запрещен
Кроме того, в сообщении ведомства идет речь также и о запрете поставок древесно-упаковочных материалов и многооборотной тары. Данные ограничения являются крайне необходимыми, так как из Абхазии на территорию России может попасть мраморный клоп.

Известно, что с 24 по 25 марта состоялся мониторинг для выявления в Абхазии вредителя. Согласно анализу, фитосанитарная обстановка по мраморному клопу крайне критическая.

В 2017 году мраморный клоп и другие вредители испортили в Абхазии больше 50% урожая мандаринов, а также 70% фундука. В этом году Абхазия намерена выделить на уничтожение вредителя 10 млн рублей. Об этом рассказал президент страны Рауль Хаджимба.
Татьяна Преображенская
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