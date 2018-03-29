Россельхознадзор: Ввоз товаров растительного происхождения из Абхазии запрещен

Кроме того, в сообщении ведомства идет речь также и о запрете поставок древесно-упаковочных материалов и многооборотной тары. Данные ограничения являются крайне необходимыми, так как из Абхазии на территорию России может попасть мраморный клоп.

Татьяна Преображенская

Россельхознадзор решил ограничить импорт всех товаров растительного происхождения из Абхазии на территорию России. Ограничение начнет действовать со 2 апреля этого года. Причиной данного запрета стала масштабная популяция коричнево-мраморного клопа.Известно, что с 24 по 25 марта состоялся мониторинг для выявления в Абхазии вредителя. Согласно анализу, фитосанитарная обстановка по мраморному клопу крайне критическая.В 2017 году мраморный клоп и другие вредители испортили в Абхазии больше 50% урожая мандаринов, а также 70% фундука. В этом году Абхазия намерена выделить на уничтожение вредителя 10 млн рублей. Об этом рассказал президент страны Рауль Хаджимба.