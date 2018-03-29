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| | Москвичи не захотели менять названия линий метро

Москвичи не захотели менять названия линий метро

Сегодня, 19:27
Состоялось голосование в рамках программы «Активный гражданин». В проекте жителям Москвы задали вопрос о необходимости поменять название линий метро. Люди решили оставить наименования прежними. Информацию об этом сообщают столичные СМИ.

Москвичи не захотели менять названия линий метро

 

Ветки метро обозначают по районам и станциям. В разговорах между собой местные жители разделяют линии подземки по цвету и номеру. 44% респондентов изъявили желание оставить наименование веток метро прежним. Среди ценителей традиций оказались лица старше 35 лет. 40,5 % участников молодых людей выбрали названия по цвету. Предпочли номера менее 9% людей.

Ранее москвичи пожелали сократить количество объявлений в метро, поскольку они раздражают пассажиров. 44,5% респондентов уверены в необходимости сделать подземку менее шумной. Программа «Активный гражданин» нацелена на привлечение людей к общественной жизни. Только вместе можно решать сложные задачи. Человек – это социальное животное, поэтому ему выгодно объединятся в группы с себе подобными.
Домбровский Сергей
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