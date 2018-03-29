Тело основателя «МММ» Сергея Мавроди остается невостребованным

Брат финансиста запрещает предавать тело Мавроди земле на фамильном участке. Экс-супруга мошенника вышла замуж повторно и теперь не хочет раскрывать свою фамилию даже ради погребения бывшего мужа.
Сергея Мавроди на автобусной остановки прихватило сердце, и только по доброте душевной проходящего мимо человека он скончался не на улице, а на больничной койке. Злой гений 90-х к моменту смерти стал практически нищим. Частые визиты судебных приставов привели к тому, что в его распоряжении остались только несколько старых книг и аквариум.
Все, кто лично были знакомы с Сергеем Мавроди, утверждали, что финансист потребительски относился ко всем и рассматривал через призму денег и полезности даже собственную жену, брата и его супругу. С последней Мавроди даже начинал строить пирамиду. Своими доходами аферист даже не пользовался. Часть средств он обращал в книги и аквариумы. Остальные он вкладывал все новые и новые пирамиды, последняя из которых потерпела крах в Африке.
Однако мир запомнит Мавроди не только как «великого комбинатора», но и как литератора. Критики отмечают, что писательство у него выходило куда лучше. Один из самых знаменитых его романов – «Сын Люцифера». Мавроди напоминал главного героя книги и всегда, по свидетельству современников, относился к людям с ненавистью и презрением, любил «учить лохов».
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