Тело основателя «МММ» Сергея Мавроди остается невостребованным

Знаменитому основателю финансовой пирамиды «МММ» Сергею Мавроди скорее всего придется упокоиться на общественном кладбище, где хоронят невостребованные тела. Труп человека, который при жизни считал себя финансовым гением, не хочет забирать никто из домашних.

Дарья Светозарова

Брат финансиста запрещает предавать тело Мавроди земле на фамильном участке. Экс-супруга мошенника вышла замуж повторно и теперь не хочет раскрывать свою фамилию даже ради погребения бывшего мужа.Сергея Мавроди на автобусной остановки прихватило сердце, и только по доброте душевной проходящего мимо человека он скончался не на улице, а на больничной койке. Злой гений 90-х к моменту смерти стал практически нищим. Частые визиты судебных приставов привели к тому, что в его распоряжении остались только несколько старых книг и аквариум.Все, кто лично были знакомы с Сергеем Мавроди, утверждали, что финансист потребительски относился ко всем и рассматривал через призму денег и полезности даже собственную жену, брата и его супругу. С последней Мавроди даже начинал строить пирамиду. Своими доходами аферист даже не пользовался. Часть средств он обращал в книги и аквариумы. Остальные он вкладывал все новые и новые пирамиды, последняя из которых потерпела крах в Африке.Однако мир запомнит Мавроди не только как «великого комбинатора», но и как литератора. Критики отмечают, что писательство у него выходило куда лучше. Один из самых знаменитых его романов – «Сын Люцифера». Мавроди напоминал главного героя книги и всегда, по свидетельству современников, относился к людям с ненавистью и презрением, любил «учить лохов».