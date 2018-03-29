Бедная художница: Учительница из Йошкар-Олы голодает шесть дней из-за издевательств на работе

Педагог одной из художественных школ Йошкар-Олы объявила голодовку. С 23 марта текущего года женщина отказывается принимать пищу, и объясняет свое решение проблемами на работе.

Дарья Светозарова

Преподавательница жалуется на маленькую зарплату и абсолютное непонимание, которое демонстрирует руководство образовательного заведения. Ситуация не то, чтобы из ряда вон, но ею уже заинтересовалась городская администрация. Дело в том, что педагог первой категории одна воспитывает двоих детей. Бывший супруг не балует своих наследников большими алиментами, ограничиваясь минимальными платежами.Раньше женщина могла сводить концы с концами, поскольку ее оклад составлял 27 тысяч рублей со всеми премиями и надбавками. Однако недавно в школе поменялось руководство, и оклад сотрудницы резко снизился. Теперь ее заработок составляет всего 15 тысяч рублей, и этих средств матери двух детей не хватает даже на пропитание. В связи с этим педагог объявила голодовку.Представители мэрии сообщили, что находятся в курсе ситуации, однако повлиять на ее решение не в силах. Дело в том, что директор школы может увольнять и нанимать сотрудников, однако не устанавливает размер заработной платы. Этим занимается совет школы. Именно к тем, кто в него входит, педагог и должна адресовать претензии.