На полигоне «Ядрово» установят дорогостоящий резервуар по перегону фильтрата

«Объем временного резервуара составляет пять тысяч кубометров. Расчетный объем фильтрата, что образовался на полигоне три тысячи кубометров. До установки современной системы очистки, которая могла бы превращать фильтрат в технологическую воду, он будет храниться именно в этом резервуаре», - заявил Чупраков, общаясь с журналистами. Также он добавил, что временный резервуар сооружен для перекачки фильтрата из водоема, где он мог попадать в почву.
Заместитель отметил также, что по договоренности со штабом до 30 марта будут проанализированы предложения различных компаний по созданию комплекса переработки фильтрата в техническую воду.
«На сегодня рассматриваются несколько предложений. Одна из компаний уже установила подобную установку на «Тимохово» и она действует довольно положительно. Примерные сроки изготовления и поставки четыре месяца и обойдется она в сто миллионов рублей. «Ядрово» до завтра определится по этому вопросу», - заявил зампред.
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