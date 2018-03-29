На полигоне «Ядрово» установят дорогостоящий резервуар по перегону фильтрата

Заместитель главы правительства Московской области Александр Чупраков заявил о том, что на полигоне «Ядрово» в Волокаламском районе был оборудован временный резервуар для перекачки фильтрата.

Николай Офицеров

», - заявил Чупраков, общаясь с журналистами. Также он добавил, что временный резервуар сооружен для перекачки фильтрата из водоема, где он мог попадать в почву.Заместитель отметил также, что по договоренности со штабом до 30 марта будут проанализированы предложения различных компаний по созданию комплекса переработки фильтрата в техническую воду.», - заявил зампред.