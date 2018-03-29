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| | Тобольских чиновников наказали за банкет в день траура по жертвам пожара в Кемерове

Тобольских чиновников наказали за банкет в день траура по жертвам пожара в Кемерове

Сегодня, 15:53
28 марта в России был объявлен днем национального траура по погибшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Однако траур соблюдали не все. Чиновники из Тобольского района Тюменской области устроили настоящий банкет, за что и были наказаны.

Тобольских чиновников наказали за банкет в день траура по жертвам пожара в Кемерове

 

Всем участникам «празднества» были объявлены выговоры. В их числе оказались начальник районного отдела культуры, заместитель главы райадминистрации по социальной работе и директор Тобольского районного центра культуры. О кутеже, который устроили его подчиненные, сообщил глава Тобольской районной администрации Юрий Батт. Оказалось, что учреждение, которое проводило мероприятие, получило предоплату, поэтому пришлось устраивать банкет в намеченный срок. Руководители центра культуры не стали переносить торжество на другой день.

Однако дело, по словам Батта, даже не в деньгах, а моральных принципах. По его словам, работники учреждения могли не приходить на банкет, но они сделали это. Получившие взыскание начальник отдела культуры и заместитель по соцвопросам лично не присутствовали на мероприятии. Однако это происшествие было в зоне их ответственности.

Банкет проводился в связи с праздником работников культуры. Сами виновники торжества заявили, что не стали его отменять, поскольку деньги за продукты ресторану уже заплатили, а до следующего дня блюда бы не сохранились и испортились.
Дарья Светозарова
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