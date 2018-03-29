"Много пуповин": Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети

Студентки, проходящие обучение в КрасГМУ, сумели одержать победу Москве в конкурсе всероссийской олимпиады по гинекологии и акушерству имени Персианова, выбрав визитную карточку в виде пародии на песню Ольги Бузовой.

Александр Вест

Команды, участвовавшие в столичной олимпиаде, должны были приготовить визитную карточку, выбрав подходящий для них формат. В своём выступлении девушки из КрасГМУ взяли оригинал песни «Мало половин», переделав композицию Ольги Бузовой под себя, назвав её «Много пуповин». После просмотра видео, записанного красноярскими студентами, судьи единогласно отдали победу в данном конкурсе начинающим певицам.Одна из студенток, участвовавших в создании видеоклипа, рассказала о том, что они не собирались призывать людей к использованию амниотомии и окситоцина в стимуляции родовой деятельности, так как вся их работа полностью основана на рекомендациях Министерства здравоохранения РФ.