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| | "Много пуповин": Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети

"Много пуповин": Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети

Сегодня, 14:14
Студентки, проходящие обучение в КрасГМУ, сумели одержать победу Москве в конкурсе всероссийской олимпиады по гинекологии и акушерству имени Персианова, выбрав визитную карточку в виде пародии на песню Ольги Бузовой.

"Много пуповин": Пародия на песню Бузовой от студенток-медиков покорила соцсети

 

Команды, участвовавшие в столичной олимпиаде, должны были приготовить визитную карточку, выбрав подходящий для них формат. В своём выступлении девушки из КрасГМУ взяли оригинал песни «Мало половин», переделав композицию Ольги Бузовой под себя, назвав её «Много пуповин». После просмотра видео, записанного красноярскими студентами, судьи единогласно отдали победу в данном конкурсе начинающим певицам.


Одна из студенток, участвовавших в создании видеоклипа, рассказала о том, что они не собирались призывать людей к использованию амниотомии и окситоцина в стимуляции родовой деятельности, так как вся их работа полностью основана на рекомендациях Министерства здравоохранения РФ.
Александр Вест
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