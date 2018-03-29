В апреле питомцы московского зоопарка переедут в летние вольеры

Начиная с 1 апреля Московский зоопарк перейдет на летний график работы. Теперь зоосад будет открыт до 19 часов. Помимо этого, животных постепенно начнут переводить в летние вольеры.

Николай Офицеров

Как сообщается, переезд животных на свежий воздух будет осуществляться поэтапно. Происходить это будет за два последних весенних месяца апрель и май. Все дело в том, что животным необходимо, что ночная температура не падала значительно ниже отметки в 10 15 градусов с отметкой плюс.Впервые посетители смогут увидеть в открытом вольере повзрослевшего азиатского слоненка, появившегося на свет в прошлом году. Начиная с середины осени детеныш проживал в закрытом помещении слоновника. Помимо этого, в открытые вольеры переберутся также карликовые африканские дикдики наиболее миниатюрные из существующих антилоп. В начале года в их семье также произошло пополнение, о чем рассказали сотрудники пресс-службы зоопарка.Следует добавить также, что уже в начале апреля из спячки выйдут бурые и гималайские медведи, а также сурки, енотовидные собаки и еноты.«Многие животные ощущают приближение тепла, а потому начинают вести себя более активно. Они с большим удовольствием покидают свои укрытия и прогуливаются по открытым вольерам», заявил генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.