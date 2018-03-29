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| | «Рамблер» получил штраф за отказ предоставить данные пользователя почты

«Рамблер» получил штраф за отказ предоставить данные пользователя почты

Сегодня, 13:17
Верховным судом РФ было одобрено решение Центрального банка России выписать штраф холдингу «Рамблер», руководство которого отказалось предоставить персональную информацию пользователя электронной почты.

«Рамблер» получил штраф за отказ предоставить данные пользователя почты

 

На официальном портале Российского агентства судебной и правовой информации было размещено сообщение, в котором была указана сумма штрафа, выписанного обществу «Рамблер Интернет Холдинг». За отказ в предоставлении личных данных пользователя, работавшего с электронной почтой компании, холдинг обязан выплатить 500 тысяч рублей. Согласно опубликованной информации, холдинг «Рамблер» отказался выдать подробную информацию пользователя, использовавшего электронный ящик mail.rambler.ru.

Напомним, в июне прошлого года в столичном Арбитражном суде было одобрено постановление, утверждающее необходимость выполнения всех требований Центробанка, чему противоречит отказ холдинга, не пожелавшего предоставить нужную информацию.
Александр Вест
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