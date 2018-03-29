«Роскачество» не сумело найти идеальный стиральный порошок

Специалисты «Роскачества» провели тщательное исследование порошков для стирки, предлагаемых к покупке в России, в результате которого выяснилось, что большинство средств не справляются с выведениями пятен.

Александр Вест

В масштабном исследовании, инициированном представителями «Роскачества», были протестированы характеристики 31 стирального порошка. Среди испытуемых брендов в исследовании приняли участие такие именитые фирмы как: Persil, Bimax, Ariel, Burti Color, а также Tide, Amway, Leine Liebe и множество других. Отметим, 22 фирмы-производителя стиральных порошков, принявших участие в исследовании, производят свой товар в России. По итогам проведённого тестирования, ни один из проверенных образцов стирального порошка не нарушил нормы безопасности.Однако, эксперты, проверявшие качество порошков, заявили о том, что большинство из них вовсе не предназначены для отстирывания въевшихся пятен и других загрязнений, способствуя лишь освежению белья в процессе стирки. В рейтинге по набранному количеству баллов за различные характеристики продукта первые места заняли такие марки стиральных порошков как: Bruti Color и «Аист». Последние места в списке достались Molecola экологичному Garden Eco.