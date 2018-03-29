В Саратове асфальт «поедает» авто

В Ленинском районе по улице Ипподромная в Саратове рядом с отделением полиции горожанам удалось зафиксировать на камеру огромную трещину и небольшую машину, которая буквально провалилась в нее. Полколеса ушло под так называемый асфальт. Пользователи активно шутят по этому поводу. Жители Саратова уверены, что этот город съест все машины и себя. Эксперты прогнозируют усугубление ситуации.
Грунт Саратова подвержен оползням, поэтому трещины на дорогах станут еще больше. Местные жители не отчаиваются и с юмором воспринимают неутешительные прогнозы специалистов.
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