В Саратове асфальт «поедает» авто

С приходом весны улицы Саратова частично освободились от снега. Местные жители обнаружили на дорогах асфальт или вернее то, что от него осталось. На виртуальных ресурсах юзеры делятся впечатлениями от увиденных «обнаженных» трасс города.

Домбровский Сергей

В Ленинском районе по улице Ипподромная в Саратове рядом с отделением полиции горожанам удалось зафиксировать на камеру огромную трещину и небольшую машину, которая буквально провалилась в нее. Полколеса ушло под так называемый асфальт. Пользователи активно шутят по этому поводу. Жители Саратова уверены, что этот город съест все машины и себя. Эксперты прогнозируют усугубление ситуации.Грунт Саратова подвержен оползням, поэтому трещины на дорогах станут еще больше. Местные жители не отчаиваются и с юмором воспринимают неутешительные прогнозы специалистов.