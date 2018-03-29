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| | Молодые омские ученые получат увеличенную премию в размере 115 тысяч рублей

Молодые омские ученые получат увеличенную премию в размере 115 тысяч рублей

Сегодня, 11:39
В правительстве России 28 марта этого года приняли решение поддержать предложение руководителя региона Александра Буркова и увеличить премию молодым ученым из Омска с 92 до 115 тысяч рублей. В Кабинете министров РФ внесли соответствующие поправки в законодательство.

Молодые омские ученые получат увеличенную премию в размере 115 тысяч рублей

 

Количество получателей тоже увеличили с четырех до пяти человек. Премию отдадут молодым жителям Омской области возрастом до 35 лет. Ее вручают тем специалистам, которые сделали рациональное предложение в технологической, социальной и экономической сферах. Денежное вознаграждение преподнесут ученым, разработавшим новую технику, ускоряющую производственный процесс, приносящую выгоду предпринимателям и обществу. С 29 марта начинается прием документов тех, кто претендует на получение премии.

Молодых ученых омской области поощряют материально с 2010 года. За этот период времени эксперты изучили 386 научных работ кандидатов. 30 молодых ученых получили деньги за свои труды. В прошлом году комиссия рассмотрела 35 работ, выбрав из этого количества четыре лучшие.
Домбровский Сергей
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