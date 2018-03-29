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Бизнес предлагает бесплатные услуги после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Сегодня, 11:31
После трагического инцидента, произошедшего в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», многие фирмы решили увеличить свою прибыль, предоставляя свои услуги, рекламируя их в свете последних событий. Некоторые компании также предоставляют свои услуги бесплатно.

Бизнес предлагает бесплатные услуги после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

 

Многие жители Кемерово в социальных сетях сообщили об активизации фирм, предлагающих свои услуги в обучении пожарной безопасности, рассылая рекламные сообщения жителям города, столкнувшимся со столь ужасной трагедией. Однако, некоторые предприниматели понимающе отнеслись к сложившейся ситуации, предложив свои услуги в помощь жителям города, в котором произошло ЧП. Так, некоторые операторы такси предлагают услуги бесплатного проезда для тех граждан, которые собрались приехать к «Зимней вишне», чтобы почтить память усопших.

Оператор сотовой связи «Билайн» оповестил всех своих абонентов в Кемерово о том, что на их мобильные счета будут возвращены все суммы, потраченные на звонки, совершённые с 25 по 27 марта, когда многие местные жители связывались со своими родными, чтобы узнать подробности трагедии.
Александр Вест
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