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Студенты Тимирязевки передадут Кемерово 64 яблони в честь жертв пожара

Сегодня, 10:36
Студенты Тимирязевской академии передадут городу Кемерово саженцы из яблоневого сада в память о погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Предполагается, что яблоневый сад будет высажен на месте трагедии в мае текущего года, когда пройдет 40 дней со дня трагедии.

Студенты Тимирязевки передадут Кемерово 64 яблони в честь жертв пожара

 

С инициативой о передаче выступили сами студенты академии. Они передадут 64 яблони, из которых на месте трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» появится яблоневый сад.

«Мы хотели бы разбить в Кемерово сад, чтобы каждую весну яблоневый цвет напоминал о тех, кто безвременно покинул нас, у кого еще вся жизнь была впереди. Яблони должны внушать надежду, что подобное больше никогда не повторится», - заявила студента третьего курса факультета агрономии и биотехнологии Светлана Саламайкина, которую процитировали в пресс-службе вуза.

С помощью завлабораторией плодоводства Дмитрия Никиточкина студенты отобрали традиционные сорта яблонь, а также зарубежные, среди которых английский «Мельба» и немецкий «Штрефлинг», которые могут прижиться в суровом сибирском климате.
Николай Офицеров
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