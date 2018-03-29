Студенты Тимирязевки передадут Кемерово 64 яблони в честь жертв пожара

Студенты Тимирязевской академии передадут городу Кемерово саженцы из яблоневого сада в память о погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Предполагается, что яблоневый сад будет высажен на месте трагедии в мае текущего года, когда пройдет 40 дней со дня трагедии.

Николай Офицеров

С инициативой о передаче выступили сами студенты академии. Они передадут 64 яблони, из которых на месте трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» появится яблоневый сад.», - заявила студента третьего курса факультета агрономии и биотехнологии Светлана Саламайкина, которую процитировали в пресс-службе вуза.С помощью завлабораторией плодоводства Дмитрия Никиточкина студенты отобрали традиционные сорта яблонь, а также зарубежные, среди которых английский «Мельба» и немецкий «Штрефлинг», которые могут прижиться в суровом сибирском климате.