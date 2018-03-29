Роспотребнадзор предостерег россиян от покупки сладостей через интернет

Чиновники Роспотребнадзора решили заняться профилактикой. Они предупредили покупателей об опасности заказов кондитерских изделий у частных лиц. Информацию об этом контролеры выложили на сайте ведомства.

Сергей Денисов

Покупка кондитерских продуктов, изготовленных в условиях домашней кухни, чревата определенными рисками, так как санитарное состояние множества мелких кухонь невозможно централизованно контролировать, а сами производители зачастую проявляют халатность и не проходят вовремя санитарную сертификацию и контроль.Изготовление кремов, сладкого теста и различных наполнителей в условиях кустарной кондитерской может привести к вспышке различных кишечных заболеваний, сальмонеллеза, гепатита и вирусных инфекций.Отсутствие плановых проверок мелких частных кондитерских со стороны профессиональных санитарных контроллеров делает рискованным приобретение сладостей для детских садов, школ и санаторных учреждений, так как желудочно-кишечные заболевания у детей обычно протекают в реактивном режиме и с более тяжелыми последствиями, чем у взрослых.