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| | Роспотребнадзор предостерег россиян от покупки сладостей через интернет

Роспотребнадзор предостерег россиян от покупки сладостей через интернет

Сегодня, 10:09
Чиновники Роспотребнадзора решили заняться профилактикой. Они предупредили покупателей об опасности заказов кондитерских изделий у частных лиц. Информацию об этом контролеры выложили на сайте ведомства.

Роспотребнадзор предостерег россиян от покупки сладостей через интернет

 

Покупка кондитерских продуктов, изготовленных в условиях домашней кухни, чревата определенными рисками, так как санитарное состояние множества мелких кухонь невозможно централизованно контролировать, а сами производители зачастую проявляют халатность и не проходят вовремя санитарную сертификацию и контроль.

Изготовление кремов, сладкого теста и различных наполнителей в условиях кустарной кондитерской может привести к вспышке различных кишечных заболеваний, сальмонеллеза, гепатита и вирусных инфекций.

Отсутствие плановых проверок мелких частных кондитерских со стороны профессиональных санитарных контроллеров делает рискованным приобретение сладостей для детских садов, школ и санаторных учреждений, так как желудочно-кишечные заболевания у детей обычно протекают в реактивном режиме и с более тяжелыми последствиями, чем у взрослых.
Сергей Денисов
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