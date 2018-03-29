В Воронеже камеры наблюдения сняли секс молодых людей в подъезде

Весна пришла и любовь теперь витает в воздухе. Молодые люди из Воронежа не смогли совладать с собственными сладострастными порывами и занялись сексом на лестничной площадке. Все бы хорошо, да вот только весь их акт любви сняла скрытая камера, которую те, увлекшись процессом, не заметили.

Николай Офицеров

Запись появилась на просторах YouTube. Взята она была с камеры видеонаблюдения, расположенной в подъезде дома по улице Костромской. На ней молодые люди приступают, что называется, от слов к «делу» прямо на лестничной клетке.Парень и девушка изначально воровато оглядывались, пытаясь понять, есть ли кто-то в подъезде. Так они поднялись на последний этаж. Не обнаружив ни души, молодые люди поначалу общались, курили и неловко обнимались. Следом за этим они решили отбросить все условности и приступили к интиму. Сделав задуманное, парочка спустилась по ступенькам, держась за руки.