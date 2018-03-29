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| | В Воронеже камеры наблюдения сняли секс молодых людей в подъезде

В Воронеже камеры наблюдения сняли секс молодых людей в подъезде

Сегодня, 09:56
Весна пришла и любовь теперь витает в воздухе. Молодые люди из Воронежа не смогли совладать с собственными сладострастными порывами и занялись сексом на лестничной площадке. Все бы хорошо, да вот только весь их акт любви сняла скрытая камера, которую те, увлекшись процессом, не заметили.

В Воронеже камеры наблюдения сняли секс молодых людей в подъезде

 

Запись появилась на просторах YouTube. Взята она была с камеры видеонаблюдения, расположенной в подъезде дома по улице Костромской. На ней молодые люди приступают, что называется, от слов к «делу» прямо на лестничной клетке.
Парень и девушка изначально воровато оглядывались, пытаясь понять, есть ли кто-то в подъезде. Так они поднялись на последний этаж. Не обнаружив ни души, молодые люди поначалу общались, курили и неловко обнимались. Следом за этим они решили отбросить все условности и приступили к интиму. Сделав задуманное, парочка спустилась по ступенькам, держась за руки.
Николай Офицеров
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