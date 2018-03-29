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| | Социологи узнали, что нужно российским женщинам от мужчин

Социологи узнали, что нужно российским женщинам от мужчин

Сегодня, 09:22
Российские женщины считают, что самым главным качеством мужчины является хороший заработок и умственные способности. Мужчинам же необязательно нужны женщины, которые хорошо справляются по хозяйству. Результаты соответствующего исследования были представлены газетой «Левада-центр».

Социологи узнали, что нужно российским женщинам от мужчин

 

Респондентам из более чем 50 регионов по всей России необходимо было выбрать несколько ключевых качеств, которые они ценят в противоположном поле больше всего. Мужчины заявили, что в женщине главное заботливость, хорошая внешность и хозяйственность. Умная женщина требуется лишь каждому четвертому.

Слабая половина предпочитает умных мужчин, которые умеют хорошо зарабатывать, причем красота и порядочность это черты, которые женщин интересуют меньше всего. Необходимость имеется лишь в уме и хорошем заработке. Социальный опрос указывает на то, что предпочтения россиян в противоположном поле с 90-х годов практически не изменились.

«Все больше людей не понимают ценности норм морали. В этот процесс делает вклад возрастающий инфантилизм, который характерен для мужчин и женщин современности», заявил политолог Марк Сандомирский.

В первые годы после развала Советского Союза 57% опрошенных женщин и 37% мужчин требовали от своей половинки порядочности. Сейчас это доля упала среди женщин более чем на 20%, а среди мужчин на 10%.
Николай Офицеров
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